Астрологический прогноз на 23 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день одинаково удачен для любых начинаний, особенно если они связаны с чем-то новым, до сих пор неизвестным – идеями, замыслами, проектами.
Символ дня: Древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, травяной, малахитовый, нефритовый, смарагдовый.
Счастливые камни дня: зеленый нефрит, амазонит.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, а затем – если, конечно, не начать вовремя лечение – перейти в хроническую стадию или стать причиной серьезных осложнений. От любого хирургического вмешательства необходимо отказаться, особенно если оно имеет отношение к гортани.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса и калорийной пищи, но и голодать нельзя – желудок в этот день нуждается в нагрузке.
Стрижка дня: от любых манипуляций с волосами необходимо отказаться.
Дачные работы дня: можно сеять семена и поливать уже взошедшую рассаду.
Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы, снимать порчу и сглаз.
Сны дня: можно проводить обрезку плодовых деревьев и кустарников.
Табу дня: не стоит общаться с малознакомыми и незнакомыми людьми.
Афоризм дня: "Информация – кислород современного мира" (Рональд Рейган).
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