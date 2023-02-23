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Астрологический прогноз на 23 февраля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Астрологический прогноз на 23 февраля

Фото: Associated Press

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день одинаково удачен для любых начинаний, особенно если они связаны с чем-то новым, до сих пор неизвестным – идеями, замыслами, проектами. 

Символ дня: Древо познания. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, травяной, малахитовый, нефритовый, смарагдовый. 

Счастливые камни дня: зеленый нефрит, амазонит. 

За какую часть тела отвечает: гортань. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, а затем – если, конечно, не начать вовремя лечение – перейти в хроническую стадию или стать причиной серьезных осложнений. От любого хирургического вмешательства необходимо отказаться, особенно если оно имеет отношение к гортани. 

Питание дня: необходимо отказаться от мяса и калорийной пищи, но и голодать нельзя – желудок в этот день нуждается в нагрузке. 

Стрижка дня: от любых манипуляций с волосами необходимо отказаться. 

Дачные работы дня: можно сеять семена и поливать уже взошедшую рассаду.

Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы, снимать порчу и сглаз. 

Сны дня: можно проводить обрезку плодовых деревьев и кустарников. 

Табу дня: не стоит общаться с малознакомыми и незнакомыми людьми. 

Афоризм дня: "Информация – кислород современного мира" (Рональд Рейган).

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Дата публикации
Просмотры
200
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