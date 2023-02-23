Астрологический прогноз на 23 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день одинаково удачен для любых начинаний, особенно если они связаны с чем-то новым, до сих пор неизвестным – идеями, замыслами, проектами.

Символ дня: Древо познания.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, травяной, малахитовый, нефритовый, смарагдовый.

Счастливые камни дня: зеленый нефрит, амазонит.

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, а затем – если, конечно, не начать вовремя лечение – перейти в хроническую стадию или стать причиной серьезных осложнений. От любого хирургического вмешательства необходимо отказаться, особенно если оно имеет отношение к гортани.

Питание дня: необходимо отказаться от мяса и калорийной пищи, но и голодать нельзя – желудок в этот день нуждается в нагрузке.

Стрижка дня: от любых манипуляций с волосами необходимо отказаться.

Дачные работы дня: можно сеять семена и поливать уже взошедшую рассаду.

Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы, снимать порчу и сглаз.

Сны дня: можно проводить обрезку плодовых деревьев и кустарников.

Табу дня: не стоит общаться с малознакомыми и незнакомыми людьми.

Афоризм дня: "Информация – кислород современного мира" (Рональд Рейган).

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