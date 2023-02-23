З днем ангела Галини: оригінальні привітання у картинках, прозі та віршах

Коли святкувати День ангела Галини?

Іменини Галини 2023 року за православним календарем святкують: 23 лютого, 23 березня та 29 квітня.

З дитинства Галина росте дуже слухняною дівчинкою. Вона постійно радує батьків добрими оцінками в школі, легко запам'ятовує нову інформацію. В дорослому віці стає працьовитою. Віддає перевагу роботі, яка їй подобається, тому на фінанси звертає мало уваги.

Привітання з Днем ангела Галини своїми словами

З Днем ангела тебе, Галинко! Бажаю тобі частіше усміхатися, ніколи не сумувати, завжди вірити в себе і свої сили, постійно прагнути до здійснення мрій та оточувати себе тільки хорошими людьми!

Картинки з днем ангела Галини / Фото: ТСН.ua

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Дорога Галино! Бажаю яскравого сонця щастя в твоєму житті, частих поривів вітру добрих змін, проливних дощів успіху, ранкової роси натхнення, вечірніх заходів романтики. Героїня, Ангел, Ластівка, Ідеал, Ніжність, Афродіта, – все це про тебе! І я бажаю тобі завжди залишатися такою ж неймовірною!

Картинки з днем ангела Галини / Фото: ТСН.ua

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Галю, від щирого серця вітаю тебе і хочу побажати цвісти завжди, як найкрасивіша троянда, бути бажаною і коханою, найніжнішою і неповторною. Нехай в житті твоєї буде радість і удача, нехай в душі світить сонце і дме попутний вітер фортуни!

Картинки з днем ангела Галини / Фото: ТСН.ua

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Красуня Галинка, вітаю тебе! Бажаю блискучих успіхів в житті, прекрасних можливостей, різнобічних талантів, хороших друзів, міцного здоров'я, щирої любові, величезного щастя і чудового настрою.

Картинки з днем ангела Галини / Фото: ТСН.ua

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Галю, вітаю тебе з іменинами. Бажаю запаморочливої кар’єри, надзвичайного щастя, захоплюючих пригод, — і головне, щоб на все це вистачало сил і здоров’я. Зі святом!

Привітання з Днем ангела Галини: вірші

Сьогодні настали іменини

У Галини, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь тебе оберігає.

Картинки з днем ангела Галини / Фото: ТСН.ua

***

Хай Галину нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Картинки з днем ангела Галини / Фото: ТСН.ua

***

Свят у світі є багато.

Лиш Галини нині свято –

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх –

Все – тобі, усе – для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого –

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом з ним!

Картинки з днем ангела Галини / Фото: ТСН.ua

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Галині помагає,

Ангел покровитель!

Картинки з днем ангела Галини / Фото: ТСН.ua

***

Несе вітер тобі пісню, що із душі лине,

Несе мої привітання з Днем ангела Галини!

Найщиріші побажання, краси від калини,

Хай береже тебе Бог в нашій Україні!

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