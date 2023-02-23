З днем ангела Галини: оригінальні привітання у картинках, прозі та віршах

Ім’я Галина з давньогрецького перекладається як "тиша", "спокій".
Коли святкувати День ангела Галини?
Іменини Галини 2023 року за православним календарем святкують: 23 лютого, 23 березня та 29 квітня.
З дитинства Галина росте дуже слухняною дівчинкою. Вона постійно радує батьків добрими оцінками в школі, легко запам'ятовує нову інформацію. В дорослому віці стає працьовитою. Віддає перевагу роботі, яка їй подобається, тому на фінанси звертає мало уваги.
Привітання з Днем ангела Галини своїми словами
З Днем ангела тебе, Галинко! Бажаю тобі частіше усміхатися, ніколи не сумувати, завжди вірити в себе і свої сили, постійно прагнути до здійснення мрій та оточувати себе тільки хорошими людьми!
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Дорога Галино! Бажаю яскравого сонця щастя в твоєму житті, частих поривів вітру добрих змін, проливних дощів успіху, ранкової роси натхнення, вечірніх заходів романтики. Героїня, Ангел, Ластівка, Ідеал, Ніжність, Афродіта, – все це про тебе! І я бажаю тобі завжди залишатися такою ж неймовірною!
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Галю, від щирого серця вітаю тебе і хочу побажати цвісти завжди, як найкрасивіша троянда, бути бажаною і коханою, найніжнішою і неповторною. Нехай в житті твоєї буде радість і удача, нехай в душі світить сонце і дме попутний вітер фортуни!
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Красуня Галинка, вітаю тебе! Бажаю блискучих успіхів в житті, прекрасних можливостей, різнобічних талантів, хороших друзів, міцного здоров'я, щирої любові, величезного щастя і чудового настрою.
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Галю, вітаю тебе з іменинами. Бажаю запаморочливої кар’єри, надзвичайного щастя, захоплюючих пригод, — і головне, щоб на все це вистачало сил і здоров’я. Зі святом!
Привітання з Днем ангела Галини: вірші
Сьогодні настали іменини
У Галини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь тебе оберігає.
***
Хай Галину нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Свят у світі є багато.
Лиш Галини нині свято –
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх –
Все – тобі, усе – для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого –
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!
***
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Галині помагає,
Ангел покровитель!
***
Несе вітер тобі пісню, що із душі лине,
Несе мої привітання з Днем ангела Галини!
Найщиріші побажання, краси від калини,
Хай береже тебе Бог в нашій Україні!
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