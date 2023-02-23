Дуда скликав Раду національної безпеки Польщі: що сталося

Про це йшлося у сервісі мікроблогів Twitter Бюро національної безпеки (BBN) Польщі.

Під час заходу обговорюватимуть питання безпеки через російську агресію в Україні та результати візиту президента США Джо Байдена до Польщі.

“Президента Польщі скликає в п’ятницю, 24 лютого, на 12:00 (за місцевим часом - ред.) Раду національної безпеки. Буде обговорено поточні висновки для безпеки країни, пов’язані з російським вторгненням в Україну, а також у контексті консультацій між президентами Польщі та США та саміту B9 (Бухарестської дев’ятки - ред.)”,- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Джо Байден у Польщі заявив, що "Київ стоїть, і буде стояти". За його словами, "Україна ніколи не буде перемогою Росії". Байден запевнив, що "Росія заплатить ціну за свої злочини й ті, хто вчинив злочини, повинні бути покарані".

Головне з промови президента США у Варшаві 21 лютого, читайте тут.

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