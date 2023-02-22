Про що говорить візит Джо Байдена до Києва та Варшави: експерт пояснив

Світ на чолі зі Сполученими Штатами зробив ставку на остаточну і нищівну поразку Росії. Візит президент США Джозефа Байдена до Києва та Варшави — свідчення такої необхідної Україні підтримки демократичного світу.

Візит Джо Байдена до Києва та Варшави — це ставка на остаточну та нищівну поразку Росії у війні, яку вона розв’язала проти України.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів український політик та дипломат Роман Безсмертний.

За його словами, США відіграють особливу роль у протистоянні російському ворогу.

“Варто підкреслити, що у своїх виступах Джо Байден не говорить про очолення Сполученими Штатами демократичного світу, він говорить скоріше про диригентську роль США. Оркестр може грати і без диригента, але для того, щоб грати віртуозно, він йому потрібен. Саме цю роль у нинішній ситуації, особливо у керуванні оркестром допомоги Україні, відіграють Сполучені Штати”, — зазначив Роман Безсмертний.

Також він додав, що Україні запропоновано вступ до НАТО на ювілейному 75-му саміті у 2024 році. Наша держава для цього має виконати певні завдання, а США надаватимуть потрібну допомогу.

“Очевидно, що очільник Білого дому акцентував увагу на “Рамштайні” як ключовому інституті безпеки в нинішній ситуації, як на механізмі надання допомоги Україні, на гарантії допомоги державам, які відстоюють свободу, які потерпають в результаті агресивних дій РФ, що відбилося на енергетичній та продовольчій безпеці цих країн. Акцентовано увагу, що ці проблеми породжені діями Росії. Але, як зазначив президент Байден, США разом з демократичним світом готові це питання розв’язувати”, — прокоментував експерт.

Водночас очільник Кремля Путін хотів зробити Європу залежною в плані енергоресурсів, у результаті Європа ніколи не була так далеко в залежності від Росії, як зараз. Те ж саме стосується країн Африки щодо продовольчої залежності від тої ж самої Росії.

“Тобто тут явно розставлені акценти. Мене зачепило те, що акценти стосовно України розділяються з акцентами стосовно країн НАТО і Польщі зокрема. Цей “водорозділ” є дуже небезпечним. Так, Україні будуть надавати допомогу, але по відношенню до Польщі і інших діє 5 стаття договору НАТО. Можливо це залишено як шанс для того, що московський фюрер отямиться. У світі демократії і свободи завжди є вибір, в тому числі від аргументації для дій США, НАТО залежить, як діє Україна, як ми виконуємо домовленості, як організовуємо себе, боремося, мобілізуємося всередині і чи не допускаємо повернення до колишніх традицій корупцій. Треба віддати належне — відчувається, що це такий мобілізуючий візит. Бо цей наратив про втомленість Європи і світу від допомоги Україні вже ставав небезпечним і тут треба подякувати президенту США за те, що їх трохи “струсили”, — проаналізував Роман Безсмертний.

Також він додав, що чекати від Москви якихось домовленостей чи раціональних переговорів не слід, тому треба продовжувати надання допомоги Україні, неодноразово наголошував президент Франції Емманюель Макрон, зокрема на Мюнхенській безпековій конференції.

“Вперше на такому рівні було сказано про те, що Україну треба підтримувати ще й фінансово та економічно, адже окрім армії і війська є ще тил, який має якось жити”, — підкреслив Роман Безсмертний.

Нагадаємо, що Північноатлантичний альянс планує підтримати створення ефективної системи закупівлі зброї та боєприпасів для потреб ЗСУ.

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