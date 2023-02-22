О чем говорит визит Джо Байдена в Киев и Варшаву: эксперт объяснил

Мир во главе с Соединенными Штатами сделал ставку на окончательное и сокрушительное поражение России. Визит президента США Джозефа Байдена в Киев и Варшаву — свидетельство столь необходимой Украине поддержки демократического мира.

Визит Джо Байдена в Киев и Варшаву — это ставка на окончательное и сокрушительное поражение России в войне, которое она развязала против Украины.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал украинский политик и дипломат Роман Бессмертный.

По его словам, США играют особую роль в противостоянии российскому врагу.

“Следует подчеркнуть, что в своих выступлениях Джо Байден не говорит об возглавлении Соединенными Штатами демократического мира, он говорит скорее о дирижерской роли США. Оркестр может играть и без дирижера, но для того чтобы играть виртуозно, он ему нужен. Именно эту роль в нынешней ситуации, особенно в управлении оркестром помощи Украине, играют Соединенные Штаты”, — отметил Роман Бессмертный.

Также он добавил, что Украине предложено вступление в НАТО на юбилейном 75-м саммите в 2024 году. Наше государство для этого должно выполнить определенные задачи, а США будут оказывать необходимую помощь.

“Очевидно, что глава Белого дома акцентировал внимание на “Рамштайне” как ключевом институте безопасности в нынешней ситуации, как на механизме оказания помощи Украине, на гарантии помощи государствам, отстаивающим свободу, страдающим в результате агрессивных действий РФ, что отразилось на энергетической и продовольственной безопасности этих стран. Акцентировано внимание, что эти проблемы порождены действиями России. Но, как отметил президент Байден, США вместе с демократическим миром готовы этот вопрос решать”, – прокомментировал эксперт.

В то же время, глава Кремля Путин хотел сделать Европу зависимой в плане энергоресурсов, в результате Европа никогда не была так далеко в зависимости от России, как сейчас. То же касается стран Африки относительно продовольственной зависимости от той же России.

“То есть здесь явно расставлены акценты. Меня задело то, что акценты по отношению к Украине разделяются с акцентами по отношению к странам НАТО и Польше в частности. Этот «водораздел» очень опасен. Да, Украине будут оказывать помощь, но по отношению к Польше и другим действует 5 статья договора НАТО. Возможно это оставлено как шанс для того, что московский фюрер придет в себя. В мире демократии и свободы всегда есть выбор, в том числе от аргументации для действий США, НАТО зависит, как действует Украина, как мы выполняем договоренности, как организуем себя, боремся, мобилизуемся внутри и не допускаем ли возвращение к прежним традициям коррупций. Надо отдать должное – чувствуется, что это такой мобилизующий визит. Потому что этот нарратив об усталости Европы и мира от помощи Украине уже становился опасным и здесь нужно поблагодарить президента США за то, что их немного "встряхнули", — проанализировал Роман Бессмертный.

Также он добавил, что ждать от Москвы каких-либо договоренностей или рациональных переговоров не следует, поэтому нужно продолжать оказание помощи Украине, неоднократно подчеркивал президент Франции Эмманюэль Макрон, в том числе на Мюнхенской конференции безопасности.

"Впервые на таком уровне было сказано о том, что Украину нужно поддерживать еще и финансово и экономически, ведь кроме армии и войска есть еще тыл, который должен как-то жить", — подчеркнул Роман Бессмертный.

Напомним, что Североатлантический альянс намерен поддержать создание эффективной системы закупки оружия и боеприпасов для нужд ВСУ.

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