НАТО створить нову систему закупівлі зброї для України - Столтенберг

НАТО створить нову систему закупівлі зброї та боєприпасів для України.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Der Spiegel.

Як зазначається, Північноатлантичний альянс планує підтримати створення ефективної системи закупівлі зброї та боєприпасів для потреб ЗСУ.

Під час зустрічі Єнс Столтенберг, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель домовилися організувати співпрацю експертів НАТО, ЄС та України. Це потрібно для того, щоб з’ясувати, що саме можна зробити для забезпечення України необхідною зброєю для боротьби з РФ.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден висловив думку, що Україна зараз перебуває в "кращому становищі, ніж будь-коли", і закликав країни НАТО "зберігати голову та зосередженість".

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