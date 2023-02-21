Кабмін призначив двох заступників міністра оборони України

Кабмін призначив на посади заступників міністра оборони Віталія Дейнегу та Андрія Шевченка.

Кабінет міністрів України у вівторок, 21 лютого, призначив засновника фонду "Повернись живим" Віталія Дейнегу та колишнього посла в Канаді Андрія Шевченка заступниками міністра оборони Олексія Резнікова.

Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Віталій Дейнега став заступником міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, Андрій Шевченко — заступником з питань євроінтеграції.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков звільнив із посад двох своїх заступників Івана Руснака та Олега Гайдука.

14 лютого Олексій Резніков повідомив у Мережі, що він запросив на посади своїх заступників Віталія Дейнегу, Андрія Шевченка та Олександра Павлюка.

Очільник Міноборони розповів, що понад 600 порушників серед ЗСУ та Міноборони вже несуть відповідальність за свої злочини.

Директора департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького звільнили з посади через скандал із продуктовими закупівлями Міноборони.

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