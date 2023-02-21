"Справді надзвичайно": Байден висловив захоплення допомогою Польщі Україні

Президент США Джо Байден висловив думку, що Україна зараз перебуває в "кращому становищі, ніж будь-коли", і закликав країни НАТО "зберігати голову та зосередженість".

Про це Байден сказав у Варшаві на зустрічі із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Очільник Білого дому назвав підтримку України Польщею "справді надзвичайною" та подякував країні за те, що вона прийняла понад мільйон українців.

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"Я хотів подякувати президенту за допомогу Україні. Це надзвичайне те, що ви зробили. Минулого року я спостерігав, як діти та дружини, які залишили своїх чоловіків та батьків, перетинали кордон; було дивно вітати цих 1,7 або 1,8 мільйона людей, які приїжджають сюди як біженці", — сказав президент США.

Байден також наголосив і на відносинах між польським і американським народом, зв'язок між якими є надзвичайно сильний і глибокий.

"Нам доведеться зіткнутися з багатьма викликами, але я впевнений, що ми зможемо це зробити разом", — сказав Байден.

Також президент США запевнив, що Вашингтон буде й надалі підтримувати Україну.

"Я чітко дав зрозуміти, що зобов’язання Сполучених Штатів є реальними, і через рік я б стверджував, що НАТО сильніше, ніж будь-коли. Я можу з гордістю сказати, що наша підтримка України залишається непохитною", — сказав Байден.

До слова, Польща була в авангарді активізації дій НАТО, щоб надати Україні сучасні бойові танки, і зараз лідирує в навчанні. Цього місяця стало відомо про тренування українських солдатів у західній Польщі на нових танках Leopard 2, які союзники по НАТО обговорювали місяцями, перш ніж у січні нарешті погодилися передати Україні.

Нагадаємо, під час візиту Байдена до Польщі Варшава порушить тему передавання Україні літаків.

Як повідомлялося, президент Польщі Анджей Дуда нагадав, як поляки забирали українців з кордону та запрошували до себе, хоч і вперше бачили цих людей. Він пояснив, що українці приїжджають до Польщі не з поганими намірами, а втікають від війни й тяжко працюють, поляки ж це бачать. Президент Польщі зізнався, що його тішить дружби між нашими народами, яка прямує до братерства.

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