Бельгія навчає українських військових керувати підводними безпілотниками

Міністерство оборони Бельгії організувало для українських військових навчання застосуванню підводних безпілотників, які незабаром надійдуть Збройним силам України.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

Як повідомляється, у першій декаді лютого группа українських військових прибула до Бельгії для проходження навчань у межах місії Європейського Союзу з надання військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine).

"Завдяки міністерству оборони Королівства Бельгії українські військові проходитимуть навчання на підводних безпілотних апаратах, які Бельгія поставить до України. Я висловила їм свою підтримку і віддала належну честь за мужність, яку вони демонструють майже рік", - зазначила міністерка оборони Бельгії Людівіне Дедондер.

Військова допомога від Бельгії

Уряд Бельгії затвердив новий пакет військової допомоги для України 25 листопада 2022 року, до якого увійшли 10 підводних безпілотників та дві мобільні лабораторії.

Бельгійський уряд ухвалив 27 січня рішення про надання Україні найбільшого пакета військової допомоги у 92 млн євро.

Президент України Володимир Зеленський подарував королю Бельгії уламок російського літака Су-25, який був збитий під час агресії РФ в Україні.

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