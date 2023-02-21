Бельгия учит украинских военных управлять подводными беспилотниками

Министерство обороны Бельгии организовало для украинских военных обучение применению подводных беспилотников, которые вскоре поступят Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Как сообщается, в первой декаде февраля группа украинских военных прибыла в Бельгию для прохождения учений в рамках миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи в поддержку Украины (EUMAM Ukraine).

"Благодаря министерству обороны Королевства Бельгии украинские военные будут проходить обучение на подводных беспилотных аппаратах, которые Бельгия поставит в Украину. Я выразила им свою поддержку и отдала честь за мужество, которое они демонстрируют почти год", — отметила министр обороны Бельгии Людовине Дедондер.

Военная помощь от Бельгии

Правительство Бельгии утвердило новый пакет военной помощи для Украины 25 ноября 2022 года, в который вошли 10 подводных беспилотников и две мобильные лаборатории.

Бельгийское правительство приняло 27 января решение о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи в 92 млн евро.

Президент Украины Владимир Зеленский подарил королю Бельгии обломок российского самолета Су-25, сбитого во время агрессии РФ в Украине.

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