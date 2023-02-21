Кулеба розповів про ключові пункти "мирного плану", який пропонує Китай

Поки українська сторона не отримала текст документа від Китаю.

Під час зустрічі із очільником МЗС Дмитром Кулебою член політичного бюро ЦК Компартії Китаю із закордонних справ Ван Ї поділився із ключовими пунктами мирного плану Пекіна.

Про це Кулеба розповів на спільній пресконференції з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики Жозепом Боррелем та генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у вівторок, 21 лютого.

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За його словами, українська сторона ще не отримала текст документа. Як тільки Китай його передасть, Київ ретельно вивчить пропозиції і зробить висновки.

"Так, у нас була зустріч із топдипломатом Китаю Ван Ї. Він поділився зі мною ключовими пунктами китайського "мирного плану". Ми з нетерпінням очікуємо отримати текст, оскільки це не те, де можна зробити висновки лише почувши, про що план. Потрібно дізнатися всі деталі. Щойно ми отримаємо документ, ми ретельно його вивчимо і зробимо висновки", - сказав головний дипломат України.

Кулеба наголосив, що пріоритетом для України є мирний план, запропований Володимиром Зеленським.

"Мирний план" Китаю щодо війни в Україні

Китай, який офіційно зберігає нейтралітет щодо повномасштабного вторгнення РФ до України, анонсував так званий "мирний план" щодо врегулювання війни Росії проти України. Радник китайського президента повідомив, що Пекін подасть документ із викладом позиції щодо політичного врегулювання війни Росії проти України до кінця лютого.

На думку російського політолого Піонтковського, головний дипломат Китаю Ван Ї внесе пропозицію врегулювання, яка буде відкинута Україною, але тим не менш матиме позитивний вплив на створення російського політичного класу.

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