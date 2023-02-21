Путін не хоче миру і готується до нового наступу – Столтенберг

Столтенберг також зазначив, що Альянс дедалі більше стурбований тим, що Китай планує підтримку Росії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у відповідь на звернення російського диктатора заявив, що Володимир Путін "готується до нового наступу".

Про це інформує CNN.

"Це президент Путін почав цю імперську загарбницьку війну. Це Путін продовжує ескалацію. Пройшов рік після того, як він розпочав вторгнення, ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін готується до миру. Навпаки, як він сьогодні ясно дав зрозуміти, він готується до нової війни", – сказав Столтенберг на пресконференції в Брюсселі разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та верховним представником ЄС із зовнішньої політики Жозепом Борреллем.

Коментуючи чергове загостренння на сході України, генсек НАТО визнав, що поки важко сказати, чи йдеться про великий весняний наступ РФ, чи це просто своєрідна прелюдія до нього. За його словами, Росія починає нові наступальні операції, мобілізує більше військ і тягнеться за допомогою до Північної Кореї та Ірану.

Столтенберг також зазначив, що Альянс дедалі більше стурбований тим, що Китай планує підтримку Росії. Крім того, він повторив попередні коментарі щодо підтримки України.

"Ми повинні дати Україні те, що їй потрібно, щоб перемогти та утвердитися як суверенна незалежна держава в Європі. Тому ми повинні підтримувати Україну, бо це буде трагедія для України, але також небезпека для всіх нас, якщо Путін виграє в Україні", – додав Столтенберг.

Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого, російський диктатор Путін виступив перед Федеральними зборами РФ. ТСН.ua зібрав основні тези виступу Путіна.

Зокрема, диктатор традиційно звинуватив Захід і Київ у розв'язанні війни на Донбасі. Також він пригрозив, що Росія готова випробовувати ядерну зброю.

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