23 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 23 лютого, в православному календарі день пам’яті священномученика Харлампія. Жив він у II столітті та був єпископом в місті Магнізії. Проповідуючи християнство, багатьох людей звернув Харлампій до істинної віри. За це його піддали страшним тортурам.

Довго мучили Харлампія, намагаючись зламати його волю та змусити відмовитися від Бога. Однак він був непохитним в своїй вірі.

Бачачи мужність мученика, багато людей навернулися тоді до Христа, за що були відразу страчені. Самого ж Харлампія стратили мечем. За переказами, перед смертю він молився та дякував Богу за сили, які той дав йому для боротьби з язичництвом.

Прикмети 23 лютого

Народні прикмети 23 лютого / Фото: Pexels

яскраво світить місяць — до сильної грози;

цього дня мороз на теплу весну;

23 лютого ворони сидять на верхніх гілочках — будуть сильні снігопади.

Що завтра не можна робити

Категорично заборонено цього дня працювати, особливо чоловікам, інакше в сім'ї будуть проблеми з фінансами. Згідно з повір'ями, не можна їсти рибу, морепродукти та раків. Не варто давати хліб чи сіль в борг, тому що наступний рік пройде в злиднях.

Що можна робити завтра

Віряни моляться цього дня святому Харлампію, щоб той зцілив їх від хвороб та допоміг стати ближчими до Бога. В церковних переказах вказують, що душа, яка не покаялася в своїх гріхах, не зможе потрапити до Раю.

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