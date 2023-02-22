23 февраля — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 23 февраля, в православном календаре день памяти священномученика Харлампия. Он жил во II веке и был епископом в городе Магнизии. Проповедуя христианство, многих людей обратил Харлампий к истинной вере. За это его подвергли страшным пыткам.

Долго мучили Харлампия, пытаясь сломить его волю и вынудить отказаться от Бога. Однако он был непреклонен в своей вере.

Видя мужество мученика, многие обратились тогда ко Христу, за что были сразу казнены. Самого же харлампия казнили мечом. По преданию, перед смертью он молился и благодарил Бога за силы, которые тот дал ему для борьбы с язычеством.

Приметы 23 февраля

Народные приметы 23 февраля / Фото: Pexels

ярко светит луна – до сильной грозы;

в этот день мороз на теплую весну;

23 февраля вороны сидят на верхних веточках – будут сильные снегопады.

Что завтра нельзя делать

Категорически запрещено в этот день работать, особенно мужчинам, иначе у семьи будут проблемы с финансами. Согласно поверьям, нельзя есть рыбу, морепродукты и раков. Не стоит давать хлеб или соль взаймы, потому что следующий год пройдет в нищете.

Что можно делать завтра

Верующие молятся в этот день святому Харлампию, чтобы тот исцелил их от болезней и помог стать ближе к Богу. В церковных преданиях указывают, что не покаявшаяся в своих грехах душа не сможет попасть в Рай.

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