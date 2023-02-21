Понад 17 "прильотів": ворог продовжує обстрілювати громади на Сумщині

Стала відома ситуація на прикордонних територіях Сумської області станом на 21:00 20 лютого 2023 року.

Протягом дня ворог здійснив обстріли 4 територіальних громад області: Есманьської, Білопільської, Краснопільської, Юнаківської Було зафіксовано понад 17 «прильотів».

Про це пише Сумська ОВА у повідомленнях у соціальних мережах.

Есманьська громада: о 08.40 з території Росії здійснено артилерійський обстріл громади − 3 «прильоти».

Білопільська громада: з 08.50 росіяни били з мінометів − 8 «прильотів».

Краснопільська громада: 1 міну скинув ворог на територію громади о 09.06.

Юнаківська громада: з 09.15 теж був мінометний обстріл − 5 «прильотів».

«На щастя, без втрат та руйнувань. Дякуємо нашим захисницям і захисницям!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли Сумську область із дронів і мінометів.

А напередодні окупанти накрили Сумщину обстрілом з понад 100 "прильотів".

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