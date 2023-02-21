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Понад 17 "прильотів": ворог продовжує обстрілювати громади на Сумщині

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Понад 17 "прильотів": ворог продовжує обстрілювати громади на Сумщині

На Сумщині за добу сталося 69 "прильотів" / Фото: Сумська ОВА

Стала відома ситуація на прикордонних територіях Сумської області станом на 21:00 20 лютого 2023 року.

Протягом дня ворог здійснив обстріли 4 територіальних громад області: Есманьської, Білопільської, Краснопільської, Юнаківської Було зафіксовано понад 17 «прильотів».

Про це пише Сумська ОВА у повідомленнях у соціальних мережах. 

  • Есманьська громада: о 08.40 з території Росії здійснено артилерійський обстріл громади − 3 «прильоти».
  • Білопільська громада: з 08.50 росіяни били з мінометів − 8 «прильотів».
  • Краснопільська громада: 1 міну скинув ворог на територію громади о 09.06.
  • Юнаківська громада: з 09.15 теж був мінометний обстріл − 5 «прильотів».

«На щастя, без втрат та руйнувань. Дякуємо нашим захисницям і захисницям!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли Сумську область із дронів і мінометів

А напередодні окупанти накрили Сумщину обстрілом з понад 100 "прильотів"

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Дата публікації
Перегляди
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