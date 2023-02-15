Росіяни обстріляли Сумську область із дронів і мінометів

У вівторок, 14 лютого, загарбники обстріляли три громади в Сумській області.

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА, звітуючи про ситуацію на прикордонні

Юнаківська громада: мінометний обстріл – 4 "прильоти". Також на територію громади скинули з дронів 2 вибухових пристрої;

Білопільська громада: обстрілювали з АГС із території Росії − 28 "прильотів" та 6 черг із автоматичної зброї;

Середино-Будської громада: били з мінометів − 2 "прильоти".

"На щастя, в усіх випадках без жертв та руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що загарбники за день обстріляли два медзаклади в Херсонській області. Поранений водій, пошкоджені автівки, а станція швидкої медичної допомоги зазнала руйнувань.

Також нещодавно українців попередили про можливий черговий масований обстріл. Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що між масованими ударами РФ зазвичай минає до двох тижнів.

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