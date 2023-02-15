Россияне обстреляли Сумскую область из дронов и минометов

Во вторник, 14 февраля, захватчики обстреляли три общины в Сумской области.

Об этом информирует пресс-служба Сумской ОВА, отчитываясь о ситуации в регионе.

Юнаковская община: минометный обстрел – 4 "прилета". Также на территорию общины сбросили с дронов 2 взрывных устройства;

Белопольская община: обстреливали из АГС с территории России — 28 "прилетов" и 6 очередей из автоматического оружия;

Середино-будская община: били из минометов — 2 "прилета".

"К счастью, во всех случаях без жертв и разрушений", — говорится в сообщении.

Напомним, что захватчики за день обстреляли два медучреждения в Херсонской области. Ранен водитель, повреждены автомобили, а станция скорой помощи потерпела разрушения.

Также недавно украинцев предупредили о возможном очередном массированном обстреле. Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк уточнила, что между массированными ударами РФ обычно проходит до двух недель.

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