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Россияне обстреляли Сумскую область из дронов и минометов

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Россияне обстреляли Сумскую область из дронов и минометов

Оккупанты обстреляли Сумскую область / Фото: Сумская ОВА

Оккупанты продолжают терроризировать приграничные населенные пункты региона.

Во вторник, 14 февраля, захватчики обстреляли три общины в Сумской области.

Об этом информирует пресс-служба Сумской ОВА, отчитываясь о ситуации в регионе.

  • Юнаковская община: минометный обстрел – 4 "прилета". Также на территорию общины сбросили с дронов 2 взрывных устройства;
  • Белопольская община: обстреливали из АГС с территории России — 28 "прилетов" и 6 очередей из автоматического оружия;
  • Середино-будская община: били из минометов — 2 "прилета".

"К счастью, во всех случаях без жертв и разрушений", — говорится в сообщении.

Напомним, что захватчики за день обстреляли два медучреждения в Херсонской области. Ранен водитель, повреждены автомобили, а станция скорой помощи потерпела разрушения.

Также недавно украинцев предупредили о возможном очередном массированном обстреле. Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк уточнила, что между массированными ударами РФ обычно проходит до двух недель.

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Дата публикации
Просмотры
354
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