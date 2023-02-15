"Милан" одолел "Тоттенхэм" в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)

"Россонери" одержали первую победу в плей-офф ЛЧ за последние десять лет.

"Милан" на собственном стадионе обыграл "Тоттенхэм" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол подопечные Стефано Пиоли забили в самом начале встречи. На 7-й минуте автором результативного удара стал испанский полузащитник Браим Диас.

Обзор матча

Это первая победа "россонери" в плей-офф Лиги чемпионов за последние десять лет. До этого "Милан" последний раз выигрывал 13 февраля 2013-го в поединке с "Барселоной" (2:0).

Ответный матч между "Тоттенхэмом" и "Миланом" будет сыгран 8 марта в Лондоне.

Напомним, в другом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" на выезде обыграла ПСЖ.

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