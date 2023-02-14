Шахтер – Ренн: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/16 финала Лиги Европы

"Горняки" сразятся с обидчиком киевского "Динамо" за выход в следующую стадию турнира.
В четверг, 16 февраля, донецкий "Шахтер" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2022/23 против французского "Ренна".
Поединок состоится в Польше на стадионе Войска Польского. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.
Ответный матч между командами будет сыгран в четверг, 23 февраля, на арене "Роазон Парк" во Франции.
Отметим, что "Ренн" выступал вместе с киевским "Динамо" в группе Лиги Европы. Подопечные Мирчи Луческу дважды проиграли "красно-черным" и простились с еврокубками.
Где смотреть матч Шахтер – Ренн
На территории Украины поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Ренном" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.
Прогнозы букмекеров на матч Шахтер – Ренн
Букмекерские конторы в предстоящем поединке отдают предпочтение французской команде. На победу "Ренна" можно поставить с коэффициентом 2,25. Ничья – 3,50. Победа дончан – 3,35.
На проход "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы принимаются ставки с коэффициентом 2,67. Итоговый успех представителя чемпионата Франции оценивается коэффициентом 1,54.
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