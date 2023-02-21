Байден прибув до Польщі: програма візиту до сусідньої країни

Президент США прибув потягом з Києва до Перемишля.

Далі автомобілем Джо Байден вирушив до Жешува, звідки президентський літак доставив його до Варшави, - пише Укрінофром.

Програмою візиту до Польщі передбачаються переговори Джо Байдена з Анджеєм Дудою, публічний виступ глави Білого Дому біля Королівського замку у центрі Варшави, а також зустріч з лідерами “Бухарестської дев’ятки”,

Візит розпочнеться у вівторок в 14,00 за київським часом зустріччю глав обох держав. О 18:30 Байден виголосить публічну промову до польського народу.

Наступного дня президент США зустрінеться у Варшаві з лідерами “Бухарестської дев’ятки” (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Болгарія, Румунія, Литва, Латвія, Естонія).

Нагадаємо, що 20 лютого 2023 року президент США Джо Байден приїхав до Києва з незапланованим візитом. Це перший візит президента США до України від 2008 року.

Під час свого візиту глава Білого дому анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 500 млн доларів, до якого увійдуть боєприпаси та засоби для захисту неба над Україною.

Також президент США заявив, що загарбницька війна Путіна йде до поразки.

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