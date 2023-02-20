США контактували з Росією перед візитом Байдена до України – Associated Press

Білий дім не розкрив подробиць, але повідомив, що США незадовго до візиту Джо Байдена зв'язалися з росіянами.

Адміністрація Джо Байдена перед візитом глави Білого дому до Києва контактувала з російською стороною, аби "гарантувати відсутність будь-яких моментів, які могли б привести дві ядерні країни до прямого конфлікту".

Про це повідомляє Associated Press.

Білий дім не розкрив подробиць, але повідомив, що США незадовго до візиту Джо Байдена зв'язалися з росіянами для "забезпечення деконфліктності, щоб уникнути будь-яких прорахунків, які можуть призвести до прямого конфлікту між двома ядерними державами".

У виданні наголошують, що візит Байдена – рідкісний випадок, коли президент США здійснив поїздку до зони конфлікту, де США чи їхні союзники не контролюють повітряний простір.

"Президент США відчув смак терору, з яким живуть українці майже рік, коли завили сирени повітряного нальоту саме тоді, коли він із Зеленським завершував візит до Михайлівського собору", – зауважили в АР.

Зазначається, що під час перебування Байдена в Україні, американські літаки спостереження, включаючи повітряний радар E-3 Sentry та електронний літак RC-135W Rivet Joint, вели спостереження за Києвом із повітряного простору Польщі.

Президент Байден подорожував із порівняно невеликим супроводом – лише з кількома старшими помічниками та двома журналістами, щоб зберегти секретність.

Це перший візит Байдена як президента у країну, де триває війна. Його нещодавні попередники Дональд Трамп, Барак Обама та Джордж Буш здійснили несподівані візити до Афганістану та Іраку під час свого президентства, щоб зустрітися з військами США та лідерами цих країн.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 лютого, президент США Джо Байден приїхав до Києва з незапланованим візитом. Під час його візиту було оголошено масштабну повітряну тривогу у всіх областях України. Глава Білого дому спокійно відреагував на сирену під час відвідин Михайлівського собору.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою зазначив, що сьогоднішній візит Байдена до України – найважливіший за всю історію двосторонніх відносин.

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