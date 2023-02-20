"Це сигнал не лише для Росії, але й для Китаю": експерт про візит Байдена до України

Сьогодні, 20 лютого, відбувся історичний момент - президент США Джо Байден прибув до Києва. Візит відбувся у надзвичайній секретності. Утім, це сигнал не лише не лише Кремля, а й Китаю в особі Сі Дзіньпіня, який фактично включився у війну.

Про це повідомив в ефірі спільного телемарафону експерт-міжнародник Руслан Осипенко.

«Ми бачили присутність міністра закордонних справ Ван Ї на Мюнхенській безпековій конференції, а потім він поїхав у Москву. І в Пекіні, і в Москві готуються заяви до річниці війни. Тому цей візит є фактично сигналом і одному керівнику, і іншому про те, що Сполучені Штати як лідер демократичного табору країн фактично будуть стояти пліч-о-пліч з Україною, що б не сталося», - йдеться у повідомлені.

За словами експерта, конфлікт відбувається на фоні оголошеного Росією наступу, ба більше, включення Китаю у цю війну, у випадку якщо Пекін підтримуватиме суверенітет.

"Тобто було кілька дипломатичних сигналів з одного табору в інший. І зараз візит Байдена перекриває всі ці сигнали з табору авторитарних країн і дає їм чіткий сигнал про те, що Сполучені Штати будуть підтримувати Україну до перемоги. Точка біфуркації, коли були сумніви про солідарність Заходу, про підтримку України, вистоїть вона чи ні, залишилися в минулому. Зараз Байден демонструє лідерство. Тобто виступає як лідер демократичного табору, який буде підтримувати Україну", - зазначив Осипенко.

Він також вважає, що у США Україну розглядають як частину ЄС та НАТО.

«Тут є декілька моментів. Перше — Байден мав зустрічатися з країнами Бухарестської дев’ятки. Фактично це проамериканські європейські країни. Те, що Байден приїхав спочатку в Україну, а потім поїде зустрічатися з ними, говорить про те, що ми вже належимо до табору цих європейських країн. Тобто нас вже розглядають як частину ЄС і НАТО", - додає експерт.

Осипенко зауважує, що за рік повномасштабної війни, приїзд Байдена в Україну підтверджує, що вирівнявся баланс сил.

"Табір демократичних країн Заходу фактично підтягнув наш баланс, хоча інтереси Росії і України на сьогодні діаметрально протилежні. Ми рухаємося в ЄС, а Росія прагне нас повернути у свою сферу впливу. Але завдяки нашим партнерам ми стаємо сильнішими і ми переможемо, не дивлячись на оголошення наступу з боку ворога», - каже експерт.

Водночас керівник Офісу Президента наголосив у соцмережі на тому, що візит є стратегічним: «Будуть пришвидшені усі питання, в тому числі ті, які підвисли»

Руслан Осипенко вважає, що йдеться про пришвидшення надходження танків і важкого озброєння для того, щоб ми могли підготуватися і здійснити контрнаступ.

«Стає зрозумілим, що Кремль обрав тактику затягування війни, він очікує 2024 рік, коли може змінитися влада у США, розраховує на Трампа з його командою “Make America Great Again”, що вони прийдуть і змусять Україну сісти за стіл перемовин так, як хоче цього Кремль.Тому, я думаю, буде прискорення надання нам всього необхідного для того, щоб здійснити контрнаступ вже у 2023 році», - наголошує експерт.

Додамо, що під час візиту Джо Байдена оголосили повітряну тривогу по всій території нашої держави. Відомо, що піднялися МіГи з території Білорусі. Зрозуміло, що візит очільника Білого дому дратує росіян.

«Ще тиждень вони будуть обговорювати цю подію на всіх майданчиках, починаючи з Кремля, завершуючи пропагандистами, які будуть розглядати хто і як вітався, на яких машинах приїхали. Врешті-решт вони зроблять висновок для себе, що нічого той візит не вартий, аби заспокоїти свій електорат. В дійсності ж це неправда", - підсумовує експерт.

Додамо, що президент США Джо Байден під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Україна вже домоглася успіху у війні, яку розв’язала Росія, попри всі очікування й надалі здобуватиме перемоги на полі битви.