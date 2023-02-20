США контактировали с Россией перед визитом Байдена в Украину – Associated Press

Белый дом не раскрыл подробностей, но сообщил, что США незадолго до визита Джо Байдена связались с россиянами.

Администрация Джо Байдена перед визитом главы Белого дома в Киев контактировала с российской стороной, чтобы "гарантировать отсутствие каких-либо моментов, которые могли бы привести две ядерные страны к прямому конфликту".

Об этом сообщает Associated Press.

Белый дом не раскрыл подробностей, но сообщил, что США незадолго до визита Джо Байдена связались с россиянами для "обеспечения деконфликтности во избежание любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту между двумя ядерными государствами".

В издании отмечают, что визит Байдена – редкий случай, когда президент США совершил поездку в зону конфликта, где США или их союзники не контролируют воздушное пространство.

"Президент США почувствовал вкус террора, с которым живут украинцы почти год, когда взвыли сирены воздушного налета именно тогда, когда он с Зеленским завершал визит в Михайловский собор", — отметили в АР.

Отмечается, что во время пребывания Байдена в Украине американские самолеты наблюдения, включая воздушный радар E-3 Sentry и электронный самолет RC-135W Rivet Joint, вели наблюдение за Киевом из воздушного пространства Польши.

Президент Байден путешествовал со сравнительно небольшим сопровождением – только с несколькими старшими помощниками и двумя журналистами, чтобы сохранить секретность.

Это первый визит Байдена как президента в страну, где идет война. Его недавние предшественники Дональд Трамп, Барак Обама и Джордж Буш совершили неожиданные визиты в Афганистан и Ирак во время своего президентства, чтобы встретиться с войсками США и лидерами этих стран.

Напомним, что сегодня, 20 февраля, президент США Джо Байден приехал в Киев с незапланированным визитом. Во время его визита была объявлена масштабная воздушная тревога во всех областях Украины. Глава Белого дома спокойно отреагировал на сирену во время посещения Михайловского собора.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь отметил, что сегодняшний визит Байдена в Украину – самый важный за всю историю двусторонних отношений.

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