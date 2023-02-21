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На Херсонщині лунають вибухи

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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716
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На Херсонщині лунають вибухи

Фото: ТСН.ua

У ніч проти 21 лютого 2023 року у Херсонській області пролунали вибухи.

У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.

"Кіндійка досі під прильотами. Сидимо в підвалі вже годину", - повідомляють очевидці.

Також повідомляють про вибухи у Горностаївській ТГ

Туди вороги б'ють із посадок на Лівобережжі.

Про це інформують у соціальних мережах.

"У Херсоні також вибухи. Орки розійшлися конкретно", - пишуть у соціальних мережах. 

"Щойно було дуже багато вибухів - десь в Антонівці, швидше за все - "Гради", - повідомляють місцеві жителі. 

Повітряна тривога станом на 00:11 на території Херсонської області не оголошена. 

Раніше ми писали про те, що росіяни обстріляли Херсон запалювальними снарядами. Наразі невідомо про руйнування та постраждалих.

Додамо, що список пошкоджених росіянами об'єктів в Херсоні щодня поповнюється щонайменше десятком адрес. З мінометів та артилерії окупанти там цілодобово б'ють по усіх районах міста. 

Також зауважимо, що в чотирьох населених пунктах Херсонщини неможливо відновити газопостачання через тотальне замінування. Водночас за першої можливості працівники зможуть розпочати обстеження та відновлення газових мереж. 

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Дата публікації
Перегляди
716
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