На Херсонщині лунають вибухи

У ніч проти 21 лютого 2023 року у Херсонській області пролунали вибухи.

У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.

"Кіндійка досі під прильотами. Сидимо в підвалі вже годину", - повідомляють очевидці.

Також повідомляють про вибухи у Горностаївській ТГ

Туди вороги б'ють із посадок на Лівобережжі.

Про це інформують у соціальних мережах.

"У Херсоні також вибухи. Орки розійшлися конкретно", - пишуть у соціальних мережах.

"Щойно було дуже багато вибухів - десь в Антонівці, швидше за все - "Гради", - повідомляють місцеві жителі.

Повітряна тривога станом на 00:11 на території Херсонської області не оголошена.

Раніше ми писали про те, що росіяни обстріляли Херсон запалювальними снарядами. Наразі невідомо про руйнування та постраждалих.

Додамо, що список пошкоджених росіянами об'єктів в Херсоні щодня поповнюється щонайменше десятком адрес. З мінометів та артилерії окупанти там цілодобово б'ють по усіх районах міста.

Також зауважимо, що в чотирьох населених пунктах Херсонщини неможливо відновити газопостачання через тотальне замінування. Водночас за першої можливості працівники зможуть розпочати обстеження та відновлення газових мереж.

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