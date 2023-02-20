Росіяни обстріляли Херсон запалювальними снарядами: моторошні відео

Про руйнування та потерпілих наразі невідомо.
Росіяни вночі 20 лютого обстріляли Херсон запалювальними снарядами.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріл Херсона стався орієнтовно о 21:20. Тоді у місті пролунали вибухи. Згодом місцеві жителі помітили над містом запалювальні снаряди, які росіяни випустили по житлових кварталах.
Наразі невідомо про руйнування та постраждалих.
Нагадаємо, росіяни обстрілюють Херсон з мінометів та артилерії окупанти там цілодобово б'ють по усіх районах міста. Сотнями там вилітають шибки та руйнуються бетонні стіни, і щоразу після кожного обстрілу люди оселі люди беруться усе лагодити.
Також 19 лютого, російська армія масованим артилерійським вогнем накрила село Бургунка Бериславського району Херсонської області та вбила родину.
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