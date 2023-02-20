У Росії в горах зійшла потужна лавина та знесла міст (відео)

Пласт снігу зачепив огороджувальну сітку та комунікації. Громадян Росії лавина не зачепила.

У РФ, в місті Сочі, зійшла снігова лавина, яка була настільки потужною, що знесла залізний міст.

Про це повідомили росЗМІ.

За інформацією джерел, інцидент трапився 20 лютого. Рятувальники зазначили, що лавина зійшла у районі гірського села Есто-Садок під Сочі.

"Лавина зійшла між схилом "Альпіка" та "Червона Поляна", який був закритий для катання через ризик лавин, та "Рожевий Хутір", – йдеться в повідомленні.

У російських телеграм-каналах пишуть, що снігом знищено металеву конструкцію. Лавина зачепила огороджувальну сітку та снігову гармату.

Свідки повідомили, що це міст через Шуміхінський струмок, який розташований над початком санно-бобслейної траси у "Червоній Поляні".

За свідченнями рятувальників, лавина зійшла селевідведенням в районі санно-бобслейної траси.

Наразі багато гірськолижних трас у Сочі закрили через небезпеку сходження лавин.

Нагадаємо, у Китаї в січні лавина снігу зійшла з гір в місті Ньїнгчі в автономному окрузі Тибету. 28 людей загинули.

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