В России в горах сошла мощная лавина и снесла мост (видео)

Слой снега задел ограждающую сетку и коммуникации. Граждане России от лавины не пострадали.

В РФ, в городе Сочи, сошла снежная лавина, которая была настолько мощной, что снесла железный мост.

Об этом сообщили росСМИ.

По информации источников, инцидент произошел 20 февраля. Спасатели отметили, что лавина сошла в районе горного села Эсто-Садок под Сочи.

"Лавина сошла между склоном "Альпика" и "Красная Поляна", который был закрыт для катания из-за риска лавин, и "Розовый Хутор", — говорится в сообщении.

В российских телеграмм-каналах пишут, что снегом уничтожена металлическая конструкция. Лавина задела ограждающую сетку и снежную пушку.

Свидетели сообщили, что это мост через Шумихинский ручей, расположенный над началом санно-бобслейной трассы в "Красной Поляне".

По свидетельству спасателей, лавина сошла по селеотводу в районе санно-бобслейной трассы.

Сейчас многие горнолыжные трассы в Сочи закрыли из-за опасности схода лавин.

Напомним, в Китае в январе лавина снега сошла с гор в городе Ньингчи в Тибетском автономном округе. 28 человек погибли.

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