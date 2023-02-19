Окупанти вбили родину на Херсонщині: перші подробиці

Ворожий снаряд влучив в подвір'я.
Сьогодні зранку, 19лютого, російська армія масованим артилерійським вогнем накрила село Бургунка Бериславського району Херсонської області.
Про це повідомила Херсонська ОВА.
Один із ворожих снарядів влучив в подвірʼя місцевих жителів. У момент обстрілу у будинку перебувала родина – троє дорослих та двоє дітей.
"У Бургунці зараз пекло. Ще один снаряд влучив у подвір'я. 13 річний хлопчик поранений, його батьки і дядько загинули. Ще одна дитина дивом не постраждала", – сказав очільник Херсонщини Олександр Прокудін.
У цьому ж селі через російський обстріл поранення отримала ще одна дитина – 8-річний хлопчик. Він перебуває у стабільному стані, медики надають йому необхідну допомогу.
Нагадаємо, російські військові обстріляли цивільний автомобіль у тимчасово окупованій Голій Пристані Херсонської області. В ньому перебувало троє людей, зокрема дитина.
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