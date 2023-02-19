Оккупанты убили семью на Херсонщине: первые подробности

Сегодня утром, 19 февраля, российская армия массированным артиллерийским огнем накрыла село Бургунка Бериславского района Херсонской области.

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

Один из вражеских снарядов попал во двор местных жителей. В момент обстрела в доме находилась семья – трое взрослых и двое детей.

"В Бургунке сейчас ад. Еще один снаряд попал во двор. 13-летний мальчик ранен, его родители и дядя погибли. Еще один ребенок чудом не пострадал", — сказал глава Херсонщины Александр Прокудин.

В этой же деревне из-за российских обстрелов ранения получил еще один ребенок – 8-летний мальчик. Он находится в стабильном состоянии, медики оказывают ему необходимую помощь.

Напомним, российские военные обстреляли гражданский автомобиль во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области. В нем находились три человека, в том числе ребенок.

За день россияне обстреляли весь Херсон – масштабы разрушений в сюжете ТСН

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