Оккупанты пытаются протиснуть оборону ВСУ на Кременском направлении

Оккупанты пытаются протиснуть оборону Вооруженных сил Украины на Кременском направлении.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"На сегодняшний день самая тяжелая ситуация на Кременском направлении. Там больше всего обстрелов, атак, пробуют где-то протиснуть нашу оборону. Так же неспокойно на Сватовском и Белогоровском направлениях, но на Сватовском у нас позиции более стабильные и там удается ежедневно подводить тяжелую технику. Недавно за один вечер три БМП сожгли как раз наши ребята", — отметил Гайдай.

По его словам, в Луганской области тактика врага отличается из-за различий в ландшафте. По всем направлениям продолжаются постоянные обстрелы.

Так, на Сватовском направлении работают вражеские снайперы. Россияне используют бронированные автомобили, между которыми идет пехота. Транспортные средства пытаются максимально близко подъехать к украинским позициям, чтобы под их прикрытием бронированная техника пехота заходила на позиции. Вместо этого лесистая местность Кременной не позволяет такого сделать.

Гайдай также добавил, что сейчас ситуация по всем направлениям сложная, но полностью контролируемая украинскими Силами обороны.

"Россияне накапливают как личный состав, так и технику, в больших объемах, и это не просто так. Конечно, они пойдут в наступление, но есть разведданные, украинское командование все понимает, где и откуда может быть максимальная угроза, поэтому готовятся", – резюмировал глава ОВА Луганщины.

Ситуация в Луганской области

Российские оккупанты изо всех сил пытаются прорвать оборону украинских защитников в Луганской области. Вблизи Кременной захватчики увеличили интенсивность обстрелов позиций ВСУ.

Оккупанты продолжают свои атаки на нескольких направлениях – Сватово, Кременная и Белогоровка.

Сергей Гайдай напомнил, что военное руководство РФ не отменяло задачу для оккупантов по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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