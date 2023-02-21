В Херсонской области раздаются взрывы

В ночь на 21 февраля 2023 года в Херсонской области прогремели взрывы.

В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты Общественного.

"Киндейка до сих пор под прилетами. Сидим в подвале уже час", — сообщают очевидцы.

Также сообщают о взрывах в Горностаевской ТГ

Туда враги избивают с посадок на Левобережье.

Об этом сообщается в социальных сетях.

"В Херсоне тоже взрывы. Орки разошлись конкретно", — пишут в социальных сетях.

"Только что было очень много взрывов где-то в Антоновцах, скорее всего — "Грады", — сообщают местные жители.

Воздушная тревога на 00:11 на территории Херсонской области не объявлена.

Ранее мы писали о том, что россияне обстреляли Херсон зажигательными снарядами. Пока неизвестно о разрушениях и пострадавших.

Добавим, что список поврежденных россиянами объектов в Херсоне ежедневно пополняется по меньшей мере десятком адресов. Из минометов и артиллерии оккупанты там круглосуточно избивают по всем районам города.

Также заметим, что в четырех населенных пунктах Херсонщины невозможно возобновить газоснабжение из-за тотального заминирования. В то же время при первой возможности работники смогут приступить к обследованию и восстановлению газовых сетей.

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