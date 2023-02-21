Байден прибыл в Польшу: программа визита в соседнюю страну

Президент США прибыл из Киева в Перемышль.

Далее на автомобиле Джо Байден отправился в Жешув, откуда президентский самолет доставил его в Варшаву, — пишет Укринофром.

Программой визита в Польшу предусматриваются переговоры Джо Байдена с Анджеем Дудой, публичное выступление главы Белого дома возле Королевского замка в центре Варшавы, а также встреча с лидерами "Бухарестской девятки",

Визит начнется во вторник в 14.00 по киевскому времени встречей глав обоих государств. В 18:30 Байден произнесет публичную речь польскому народу.

На следующий день президент США встретится в Варшаве с лидерами Бухарестской девятки (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария, Румыния, Литва, Латвия, Эстония).

Напомним, что 20 февраля 2023 г. президент США Джо Байден приехал в Киев с незапланированным визитом. Это первый визит президента США в Украину с 2008 года.

Во время своего визита глава Белого дома анонсировал новый пакет военной помощи Украине стоимостью 500 млн долларов, в который войдут боеприпасы и средства защиты неба над Украиной.

Также президент США заявил, что захватническая война Путина идет к поражению.

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