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Понад 70 "прильотів" за добу: загарбники атакували п'ять громад на Сумщині

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Понад 70 "прильотів" за добу: загарбники атакували п'ять громад на Сумщині

Фото: СБУ

Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Сумської області.

У неділю, 19 лютого, окупанти атакували п'ять громад на Сумщині. У регіоні зафіксували 78 "прильотів".

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА, звітуючи про ситуацію в області. 

  • Миропільська громада – 3 "прильоти";
  • Білопільська громада  – 22 "прильоти";
  • Краснопільська громада − 28 "прильотів";
  • Новослобідська громада – 20 "прильотів";
  • Юнаківська громада − 5 "прильотів".

Усі п'ять громад обстрілювали з мінометів. Жертв і постраждалих серед населення немає.

Раніше ми повідомляли, що РФ атакує на 5 напрямках, а ЗСУ збили ворожий Су-25. Про це і не тільки розповіли в Генштабі у вечірньому зведенні за 19 лютого. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на найгарячіших напрямках фронту. У неділю він провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача у розширеному форматі.

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Дата публікації
Перегляди
495
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