Понад 70 "прильотів" за добу: загарбники атакували п'ять громад на Сумщині

У неділю, 19 лютого, окупанти атакували п'ять громад на Сумщині. У регіоні зафіксували 78 "прильотів".

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА, звітуючи про ситуацію в області.

Миропільська громада – 3 "прильоти";

Білопільська громада – 22 "прильоти";

Краснопільська громада − 28 "прильотів";

Новослобідська громада – 20 "прильотів";

Юнаківська громада − 5 "прильотів".

Усі п'ять громад обстрілювали з мінометів. Жертв і постраждалих серед населення немає.

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Раніше ми повідомляли, що РФ атакує на 5 напрямках, а ЗСУ збили ворожий Су-25. Про це і не тільки розповіли в Генштабі у вечірньому зведенні за 19 лютого.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на найгарячіших напрямках фронту. У неділю він провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача у розширеному форматі.

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