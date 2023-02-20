Понад 70 "прильотів" за добу: загарбники атакували п'ять громад на Сумщині

Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Сумської області.
У неділю, 19 лютого, окупанти атакували п'ять громад на Сумщині. У регіоні зафіксували 78 "прильотів".
Про це інформує пресслужба Сумської ОВА, звітуючи про ситуацію в області.
- Миропільська громада – 3 "прильоти";
- Білопільська громада – 22 "прильоти";
- Краснопільська громада − 28 "прильотів";
- Новослобідська громада – 20 "прильотів";
- Юнаківська громада − 5 "прильотів".
Усі п'ять громад обстрілювали з мінометів. Жертв і постраждалих серед населення немає.
Раніше ми повідомляли, що РФ атакує на 5 напрямках, а ЗСУ збили ворожий Су-25. Про це і не тільки розповіли в Генштабі у вечірньому зведенні за 19 лютого.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на найгарячіших напрямках фронту. У неділю він провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача у розширеному форматі.
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