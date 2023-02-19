Росіяни обстріляли чотири громади на Сумщині: є влучання в будинки

У суботу, 18 лютого, окупанти атакували чотири громади в Сумській області. Внаслідок обстрілу села Рижівка, що в Білопільській громаді, пошкоджено автомобіль і п'ять домогосподарств, у три з'яких влучили прямим попаданням.

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА, звітуючи про ситуацію в регіоні.

Білопільська громада : мінометний обстріл із території РФ - 18 "прильотів";

: мінометний обстріл із території РФ - 18 "прильотів"; Новослобідська громада : обстрілювали з мінометів і кулеметів - 15 "прильотів".

: обстрілювали з мінометів і кулеметів - 15 "прильотів". Хотінська громада: гатили з артилерії − 6 "прильотів".

гатили з артилерії − 6 "прильотів". Путивльська громада: ворог скинув 11 мін із території Росії.

Внаслідок обстрілу жертв немає.

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Нагадаємо, ранок суботи в Україні почався з чергової атаки росіян. Загарбники використовували тактичну авіацію та запускали ракети з повітряного простору тимчасово окупованих територій.

Також ми повідомляли, що росіяни обстріляли Покровськ, пошкодивши шість житлових будинків, три освітні заклади і центральну площу.