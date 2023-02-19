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Росіяни обстріляли чотири громади на Сумщині: є влучання в будинки

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Росіяни обстріляли чотири громади на Сумщині: є влучання в будинки

Загарбники знову атакували Сумську область / Фото: Сумська ОВА

Загарбники продовжують тероризувати прикордоння Сумської області.

У суботу, 18 лютого, окупанти атакували чотири громади в Сумській області. Внаслідок обстрілу села Рижівка, що в Білопільській громаді, пошкоджено автомобіль і п'ять домогосподарств, у три з'яких влучили прямим попаданням.  

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА, звітуючи про ситуацію в регіоні. 

  • Білопільська громада: мінометний обстріл із території РФ - 18 "прильотів";
  • Новослобідська громада: обстрілювали з мінометів і кулеметів - 15 "прильотів".
  • Хотінська громада: гатили з артилерії − 6 "прильотів".
  • Путивльська громада: ворог скинув 11 мін із території Росії.

Внаслідок обстрілу жертв немає. 

Нагадаємо, ранок суботи в Україні почався з чергової атаки росіян. Загарбники використовували тактичну авіацію та запускали ракети з повітряного простору тимчасово окупованих територій.  

Також ми повідомляли, що росіяни обстріляли Покровськ, пошкодивши шість житлових будинків, три освітні заклади і центральну площу. 

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Дата публікації
Перегляди
345
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