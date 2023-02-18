Коли саме танки Leopard 2 опиняться в Україні: в Німеччині уточнили терміни

Пісторіус повідомив, що німецька та польська оборонні промисловості спільно виготовлятимуть боєприпаси та запчастини для цих танків.

Німеччина розраховує передати Україні танки Leopard 2A6 в останній тиждень березня, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Про це очільник Міноборони Німеччини розповів у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє CNN.

Пісторіус сказав, що очікував згоди від більшої кількості країн щодо постачання танків до України. Однак міністр зауважив, що якщо додати німецькі танки, американські танки Abrams і британські танки Challenger, то "це дуже багато".

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"У нас величезна кількість, але ми все ще працюємо над більшою кількістю (танків Leopard – ред.)", – додав німецький міністр оборони.

Він повідомив, що Німеччина розраховує поставити танки Leopard 2A6 до України в останній тиждень березня зі "стабільним постачанням танків протягом наступного місяця".

Пісторіус зауважив, що оборонна промисловість Німеччини та Польщі разом виготовлятимуть боєприпаси та запчастини для танків.

Нагадаємо, 15 лютого Пісторіус повідомляв, що західні союзники намагаються зібрати для України обіцяні два повні батальйони танків Leopard 2, але поки що це вдається важко.

А напередодні сам канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав міжнародних партнерів, які мають на озброєнні бойові танки західного зразка, передати їх Україні.

Коментуючи терміни потрапляння західних танків на фронт, радник керівника ОП України Михайло Подоляк заявляв 14 лютого, що "через місяць-півтора вони вже мають бути на полі бою, і ми маємо їх використовувати".

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