Когда именно танки Leopard 2 окажутся в Украине: в Германии уточнили сроки

Писториус сообщил, что немецкая и польская оборонные промышленности будут совместно производить боеприпасы и запчасти для этих танков.

Германия рассчитывает передать Украине танки Leopard 2A6 в последнюю неделю марта, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Об этом глава Минобороны Германии рассказал в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает CNN.

Писториус сказал, что ожидал согласия от большего количества стран по поставке танков в Украину. Однако министр отметил, что если добавить немецкие танки, американские танки Abrams и британские танки Challenger, "то это очень много".

Также читайте Как снабжение Украины танками повлияет на способность России вести механизированную войну: в ISW ответили

"У нас огромное количество, но мы все еще работаем над большим количеством (танков Leopard – ред.)", – добавил немецкий министр обороны.

Он сообщил, что Германия рассчитывает поставить танки Leopard 2A6 в Украину в последнюю неделю марта со "стабильной поставкой танков в течение следующего месяца".

Писториус отметил, что оборонная промышленность Германии и Польши будут вместе производить боеприпасы и запчасти для танков.

Напомним, 15 февраля Писториус сообщал, что западные союзники пытаются собрать для Украины обещанные два полных батальона танков Leopard 2, но пока это удается тяжело.

А накануне сам канцлер Германии Олаф Шольц призвал международных партнеров, имеющих на вооружении боевые танки западного образца, передать их Украине.

Комментируя сроки попадания западных танков на фронт, советник руководителя ОП Украины Михаил Подоляк заявлял 14 февраля, что "через месяц-полтора они уже должны быть на поле боя, и мы должны их использовать".

Украинские танкисты приступили к тренировкам на танках "Леопард"

Читайте также: