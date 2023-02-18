Когда реально освободить Крым и при чем здесь Бахмут: американский генерал все объяснил

Украина может освободить Крым до конца лета 2023 года при наличии дальнобойных ракет, заявил экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Мы собираемся сделать все возможное, чтобы Украина победила в этом году", – подчеркнул американский генерал.

"Вполне возможно, по крайней мере, то, что Украина освободит Крым до конца лета", — отметил Ходжес.

Он уточнил, что это возможно при получении Украиной необходимого оружия от партнеров, в частности, высокоточных средств большого радиуса действия. Генерал также сообщил, что украинские войска должны иметь возможность наносить удары на расстояние в 150-300 км, и чтобы ракета попала прямо в цель. По словам Ходжеса, в таких условиях Черноморский флот России просто вынужден будет покинуть Крым.

Экс-командующий войсками США назвал Крым "решающим местом", а Донбасс — просто "важным". По его оценкам, деоккупировать Донбасс Украина сможет в 2024 году или даже раньше.

Ходжес объяснил, что пока Россия удерживает Крым, Украина не будет в безопасности. В частности, в таких условиях государство не сможет полностью восстановить экономику, ведь не сможет использовать порт Мариуполя. Генерал обратил внимание, что даже в Одессе в ожидании выхода из порта стоят 140 судов, которые не могут этого осуществить.

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"Мы должны помочь Украине вернуть Крым. В этом году. Мы хотим, чтобы это произошло, и должны дать все необходимое", — подчеркнул экс-командующий американскими войсками в Европе.

По его мнению, тем, что изменит правила игры в войне, станет не какое-то специфическое оружие, например танки или самолеты, а решение партнеров, что Украина должна победить. В то же время Ходжес указал, что танки помогут изолировать Крым. Он уточнил, что ВСУ могут изолировать оккупированный полуостров, держа российские войска вокруг Бахмута.

Напомним, ранее Ходжес сообщал, что сделать невозможным пребывание российского флота, авиации или армии в Крыму могут высокоточное оружие большой дальности, средства дальнего радиуса действия, "будь-то ATACAMS, то ли F-16, то ли беспилотники Gray Eagle, то ли наземные бомбы малого диаметра".

Напомним, ранее главный военный разведчик Украины Кирилл Буданов заверил, что "Крым нам вернут" и подчеркнул необходимость сделать все, чтобы это произошло до лета 2023 года.

По данным ГУР Минобороны Украины, россияне начинают понимать, что деоккупация Крыма неизбежна и что это будет сделано военным путем.

Добавим, что Украина уже начинает готовить кадровый резерв для Крыма, учитывая перспективу деоккупации полуострова. Об этом информировала вице-премьер Ирина Верещук.

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