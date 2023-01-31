Буданов дал новые прогнозы по войне: главное из интервью главы ГУР для WP

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сделал новые прогнозы по войне, рассказал о покушениях на себя и озвучил интересные детали о президенте РФ Владимире Путине в новом интервью изданию The Washington Post.

ТСН.ua собрал главные тезисы из интервью Буданова.

Крым и ядерное оружие

Так, главный военный разведчик страны подчеркнул, что Украина должна сделать все, чтобы деоккупировать Крым до лета 2023 года. Он подчеркнул, что "Крым нам вернут" и отбросил вероятность применения Путиным ядерного оружия в случае захода на полуостров украинских войск:

"Это неправда. И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму 2014 года, и на этом все закончится".

Буданов также заверил, что Россия не решится на ядерный удар, ведь это было бы "откровенным идиотизмом".

"Нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению России, а к распаду России. И они это очень хорошо знают", – пояснил глава ГУР.

Фронт и Беларусь

Буданов сообщил, что в 2023 году Россия сосредоточится на оккупации большей территории Донецкой и Луганской областей.

В то же время, он считает маловероятным возобновление наступления расположенных в Беларуси сил. Если это произойдет, то будет лишь попыткой врага отвлечь и разделить украинские войска.

Глава разведки также проинформировал, что на сегодняшний день в Украине находятся примерно 326 тыс. российских оккупантов. А в России осталось всего 9% запасов ракет большой дальности "Калибр".

Путин

Буданов уже не в первый раз заявил, что у Путина есть несколько двойников, а сам он неизлечимо болен раком.

"Настоящий ли сейчас Путин – это открытый вопрос", – сказал начальник ГУР.

Покушения на Буданова

Глава украинской разведки проинформировал, что пережил с десяток покушений на себя.

Эти попытки начались с момента, когда в августе 2016 года в оккупированном Крыму был убит подполковник ФСБ. Ответственность за это россияне вешали на якобы "украинских диверсантов".

"И все покушения на мою жизнь начались после этого", – сказал Буданов, не подтвердив и не опровергнув своего участия в этой операции.

Заметим, что в 2019 году под автомобиль главы ГУР заложили бомбу, которую взорвали преждевременно.

Издание также отметило, что Буданов обычно находится в своем офисе и редко появляется на публике.

"В его кабинете круглосуточно звучит классическая музыка — возможно это защита от любых попыток прослушать то, что говорят внутри", — предположили журналисты.

Напомним, в начале января Буданов заявлял, что 2023 станет годом победы Украины в войне.

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