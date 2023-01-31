Буданов дав нові прогнози щодо війни: головне з інтерв’ю очільника ГУР для WP

Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов зробив нові прогнози щодо війни, розповів про замахи на себе і озвучив цікаві деталі про президента РФ Володимира Путіна у новому інтерв’ю виданню The Washington Post.

ТСН.ua зібрав головні тези з інтерв’ю Буданова.

Крим і ядерна зброя

Так, головний військовий розвідник країни наголосив, що Україна має зробити все, щоб деокупувати Крим до літа 2023 року. Він наголосив, що "Крим нам повернуть" і відкинув ймовірність застосування Путіним ядерної зброї в разі заходу на півострів українських військ:

"Це неправда. І Крим нам повернуть. Я вам більше скажу: все почалося в Криму 2014 року, і на цьому все закінчиться".

Буданов також запевнив, що Росія не наважиться на ядерний удар, адже це було б "відвертим ідіотизмом".

"Завдавання ядерного удару призведе не просто до військової поразки Росії, а до розпаду Росії. І вони це дуже добре знають", пояснив очільник ГУР.

Фронт і Білорусь

Буданов повідомив, що 2023 року Росія зосередиться на окупації більшої території Донецької та Луганської областей.

Водночас він вважає малоймовірним відновлення наступу розташованих у Білорусі сил. Якщо це й станеться, то буде лише спробою ворога відволікти й розділити українські війська.

Голова розвідки також поінформував, що на сьогодні в Україні перебувають приблизно 326 тис. російських окупантів. А в Росії залишилося всього 9% запасів ракет великої дальності "Калібр".

Путін

Буданов вже не вперше заявив, що у Путіна є кілька двійників, а сам він невиліковно хворий на рак.

"Чи справжній зараз Путін – це відкрите питання", – сказав начальник ГУР.

Замахи на Буданова

Очільник української розвідки поінформував, що пережив з десяток замахів на себе.

Ці спроби почалися від моменту, коли в серпні 2016 року в окупованому Криму був вбитий підполковник ФСБ. Відповідальність за це росіяни вішали на начебто "українських диверсантів".

"І всі замахи на моє життя почалися після цього", – сказав Буданов, не підтвердивши і не спростувавши своєї участі в цій операції.

Зауважимо, що 2019 року під авто очільника ГУР заклали бомбу, яку підірвали передчасно.

Видання також зазначило, що зазвичай Буданов перебуває у своєму офісі та рідко з'являється на публіці.

"У його кабінеті цілодобово звучить класична музика – можливо, це захист від будь-яких спроб прослухати те, що говорять всередині", – припустили журналісти.

Нагадаємо, на початку січня Буданов заявляв, що 2023 рік стане роком перемоги України у війні.

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