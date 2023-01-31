Буданов: "Путін має кількох двійників, а сам він невиліковно хворий"

Очільник української розвідки Кирило Буданов розповів про двійників російського диктатора Путіна і його невиліковну хворобу.

У президента РФ Володимира Путіна є кілька двійників, а сам він хворий на рак.

Про це розповів очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю The Washington Post.

"Чи справжній зараз Путін – це відкрите питання", – сказав начальник ГУР і додав, що президент РФ невиліковно хворий на рак.

Слід зазначити, що, ймовірно, саме на інформацію української розвідки покладався президент Зеленський, коли заявив, що не впевнений у тому, чи взагалі живий зараз Путін.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не зацікавлений у зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним. Глава держави прагне зробити все, щоб російські окупанти, яких же Путін і відправив знищувати Україну, якомога швидше покинули нашу країну.

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