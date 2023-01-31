"Путін досі стримував себе": американський історик оцінив ризик ядерного удару РФ

Застосування Росією ядерної зброї є малоймовірним, оскільки диктатор РФ Володимир Путін радше "блефував" своїми погрозами, аніж дійсно має намір реалізувати їх.

Про це заявив американський письменник, військовий історик, колумніст The Washington Post Макс Бут в інтерв'ю РБК-Україна.

"Використання ядерної зброї не обов'язково принесе йому перемогу у війні. Це не простий спосіб виграти війну. І справді, ядерні опади можуть потрапити до самої Росії. Отже, є ймовірність, що в якийсь момент він може застосувати ядерну зброю, але вона не висока. Це те, про що нам потрібно турбуватися, але це подія з досить низькою ймовірністю", - заявив історик.

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Він пояснив, що у деяких експертів і політиків виникає занепокоєння, що Путін може застосувати ядерну зброю, якщо Росія почне програвати, і це якимось чином переросте у третю світову війну, але Бут сумнівається, що диктатор РФ піде на цей крок.

"Я маю на увазі, що є деякі побоювання, що він може розпочати конвенційну агресію проти нейтральних країн. Але це несерйозна перспектива, тому що Путін є досить раціональним, щоб зрозуміти: якщо він не може перемогти Україну, він не переможе НАТО. Це не той бій, який він хоче починати... Путін блефував ядерною зброєю, але, знаєте, він не божевільний. Він не самогубець. Він не хоче починати війну, у якій не зможе перемогти. І досі він стримував себе, навіть коли українці завдавали ударів у Криму чи Росії. Він ніби проігнорував це", - додав Бут.

Крім того, за його словами, на Путіна суттєво тисне Китай, зокрема, Сі Цзіньпін, який закликає не використовувати ядерну зброю.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив думку про те, що ризик застосування ядерної зброї агресоркою Росією невеликий. Втім, наголошує він, "ядерна риторика" Кремля безвідповідальна та небезпечна.

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