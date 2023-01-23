В українській розвідці оцінили ядерну загрозу з боку РФ

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький розповів, чи є наразі загроза тактичного ядерного удару з боку РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

Так, за його словами, носії ядерної зброї є наразі в окупованому Росією Криму.

"По-перше, на сьогодні загроза і взагалі риторика застосування ядерної зброї не стоїть так актуально, як це було на початку осені. Цьому сприяли і заходи міжнародної спільноти щодо ядерної безпеки, включаючи реакцію Сполучених Штатів Америки, Китаю, країн Європи. Друге, ми постійно відслідковували і відслідковуємо все, що пов'язано з ядерною зброєю, тим паче перед початком широкомасштабного вторгнення. Носії ядерної зброї є і в Криму, росіяни постійно відпрацьовували питання доставки ядерного боєзаряду, підготовки зброї до можливого бойового застосування", - зазначив Скібіцький.

Що стосується технічного стану, це тактична ядерна зброя, яка була виготовлена ще при радянському союзі, додав заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони.

"У РФ було продовжено термін експлуатації, але на "Іскандерах", на "Калібрах" бойовий заряд навіть не випробовувався. Але тим не менш всі розуміють, що ядерна зброя у режиму Путіна є і Москва використовує це як один із елементів тиску та залякування. Тактична ядерна зброя не вирішує основного стратегічного завдання, необхідно говорити про це", - додав Скібіцький.

Ядерна загроза з боку РФ

Нагадаємо, що російська пропаганда постійно вдається до ядерних погроз Україні та іншим країнам Європи і НАТО, зокрема Польщі. Більше того ядерна риторика звучить і у Кремлі від посіпак Путіна. Неодноразово про ризики застосувати ядерний арсенал заявляв і сам диктатор РФ Володимир Путін.

Більше того керівник Bellingcat Христо Грозєв вважає, що кремлівський диктатор може застосувати ядерну зброю, якщо жодного іншого виходу у нього не залишиться. Крім того, за словами Грозєва, російський лідер цілком серйозно розглядає можливість завдання ядерного удару по Польщі.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що ризик застосування Росією ядерної зброї є невисоким.

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