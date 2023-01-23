У ТРЦ в Києві оголосили евакуацію: що сталося

Зараз ТРЦ знову працює і приймає відвідувачів.

В Києві у ТРЦ New Way оголошено евакуацію через загрозу пожежі.

Людей через гучномовці попросили вийти із будівлі.

Про це повідомляють очевидці.

В ДСНС Києва ТСН.ua кажуть, що у них немає інформації про пожежу в цьому ТРЦ, викликів не надходило: "Можливо, спрацювала хибно сигналізація або надійшло повідомлення про "мінування".

В поліції Києва теж не підтверджуть інформації про "мінування" ТРЦ.

Пізніше у ТРЦ New Way перепросили та оголосили про збій пожежної системи.

Як пояснив нам співробітник ТРЦ, інформація про евакуацію відвідувачів була хибною.

"Тривога була хибною, зависло обладнання, а відбій не могли дати, бо зникло світло, і ми якраз переключались на генератор", - розповів нам охоронець.

Зараз ТРЦ знову працює і приймає відвідувачів.

Нагадаємо, у Києві 23 січня лунали вибухи.

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