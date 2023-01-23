Зазначимо, що в цей час повітряну тривогу у столиці не оголошували.
У Києві пролунали вибухи. Їх чули мешканці лівого берега.
Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.
Біля 15:00 пролунав перший вибух, о 15:10 ще один, досить гучний.
О 15:15 вибух було чути і на правому березі.
Зазначимо, що в цей час повітряну тривогу у столиці не оголошували.
Місцеві Telegram-канали пишуть, що вибухи - планові.
У пресслужбі КМВА з приводу вибухів ТСН.ua відповіли так: "Дуже ймовірно, що це область. Чекаємо від них відповіді. Не наші заходи".
Нагадаємо, навчання у школах та ліцеях Броварів припинили: надійшло тривожне повідомлення з погрозами у бік школярів.
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