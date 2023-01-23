Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве раздались взрывы

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
136к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве раздались взрывы

Фото: Associated Press

Отметим, что в это время воздушную тревогу в столице не объявляли.

В Киеве раздались взрывы. Их слышали жители левого берега.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Около 15:00 раздался первый взрыв, в 15:10 еще один, довольно громкий.

В 15:15 взрыв был слышен и на правом берегу.

Отметим, что в это время воздушную тревогу в столице не объявляли.

Местные Telegram-каналы пишут, что взрывы – плановые.

В прес-сслужбе КМВА по поводу взрывов ТСН.ua ответили так: "Очень возможно, что это область. Ждем от них ответа. Не наши мероприятия".

Напомним, учебу в школах и лицеях Броваров прекратили: поступило тревожное сообщение с угрозами в сторону школьников

Взрывом повреждено 28 домов: Алексей Кулеба – о последствиях ракетной атаки по Киевщине 14 января

Взрывом повреждено 28 домов: Алексей Кулеба – о последствиях ракетной атаки по Киевщине 14 января

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
136к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация