Отметим, что в это время воздушную тревогу в столице не объявляли.

В Киеве раздались взрывы. Их слышали жители левого берега.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Около 15:00 раздался первый взрыв, в 15:10 еще один, довольно громкий.

В 15:15 взрыв был слышен и на правом берегу.

Отметим, что в это время воздушную тревогу в столице не объявляли.

Местные Telegram-каналы пишут, что взрывы – плановые.

В прес-сслужбе КМВА по поводу взрывов ТСН.ua ответили так: "Очень возможно, что это область. Ждем от них ответа. Не наши мероприятия".

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