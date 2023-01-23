Отметим, что в это время воздушную тревогу в столице не объявляли.
В Киеве раздались взрывы. Их слышали жители левого берега.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.
Около 15:00 раздался первый взрыв, в 15:10 еще один, довольно громкий.
В 15:15 взрыв был слышен и на правом берегу.
Отметим, что в это время воздушную тревогу в столице не объявляли.
Местные Telegram-каналы пишут, что взрывы – плановые.
В прес-сслужбе КМВА по поводу взрывов ТСН.ua ответили так: "Очень возможно, что это область. Ждем от них ответа. Не наши мероприятия".
Напомним, учебу в школах и лицеях Броваров прекратили: поступило тревожное сообщение с угрозами в сторону школьников
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