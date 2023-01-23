В ТРЦ в Киеве объявили эвакуацию: что произошло

Сейчас ТРЦ снова работает и принимает посетителей.

В Киеве в ТРЦ New Way объявлена эвакуация из-за угрозы пожара.

Людей из громкоговорителей попросили выйти из здания.

Об этом сообщают очевидцы.

В ГСЧС Киева ТСН.ua говорят, что у них нет информации о пожаре в этом ТРЦ, вызовов не поступало: "Возможно, сработала ошибочно сигнализация или поступило сообщение о "минировании".

В полиции Киева тоже не подтверждают информацию о "минировании" ТРЦ.

Позже в ТРЦ New Way извинились и объявили о сбое пожарной системы.

Как объяснил нам сотрудник ТРЦ, информация об эвакуации посетителей была ошибочной.

"Тревога была ошибочной, зависло оборудование, а отбой не могли дать, потому что исчез свет, и мы как раз переключались на генератор", — рассказал нам охранник.

Сейчас ТРЦ снова работает и принимает посетителей.

Напомним, в Киеве 23 января раздавались взрывы.

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