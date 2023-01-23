В ТРЦ в Киеве объявили эвакуацию: что произошло

Сейчас ТРЦ снова работает и принимает посетителей.
В Киеве в ТРЦ New Way объявлена эвакуация из-за угрозы пожара.
Людей из громкоговорителей попросили выйти из здания.
Об этом сообщают очевидцы.
В ГСЧС Киева ТСН.ua говорят, что у них нет информации о пожаре в этом ТРЦ, вызовов не поступало: "Возможно, сработала ошибочно сигнализация или поступило сообщение о "минировании".
В полиции Киева тоже не подтверждают информацию о "минировании" ТРЦ.
Позже в ТРЦ New Way извинились и объявили о сбое пожарной системы.
Как объяснил нам сотрудник ТРЦ, информация об эвакуации посетителей была ошибочной.
"Тревога была ошибочной, зависло оборудование, а отбой не могли дать, потому что исчез свет, и мы как раз переключались на генератор", — рассказал нам охранник.
Сейчас ТРЦ снова работает и принимает посетителей.
Напомним, в Киеве 23 января раздавались взрывы.
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