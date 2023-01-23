Если Киев согласится на перемирие, это будет катастрофа для Украины – американский эксперт

По его словам, РФ будет соблюдать перемирие только до тех пор, пока ей это будет выгодно.

Россияне хотят получить режим прекращения огня, чтобы усилить свои позиции и закрепиться на оккупированных территориях. Поэтому перемирие с РФ крайне невыгодно для Украины.

Об этом в интервью "Фактам" заявил известный американский военный эксперт Филлип Карбер, в свое время работавший внешним советником премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и генсека НАТО Менфреда Вернера, а также возглавлявший департамент стратегии в Пентагоне.

"Россияне точно хотят получить режим прекращения огня, как в прошлые разы, когда это продолжалось до тех пор, пока им было удобно. Если мы продолжаем верить, что подпишем соглашение с этим парнем (Путиным. – Ред.) и он будет его соблюдать, то такого не будет. И это вызов для Украины", – отметил эксперт.

Карбер признался, что если бы это решение зависело от него, он никогда бы не соглашался на любое прекращение огня. Ведь если это произойдет, россияне просто укрепят свой контроль над новыми оккупированными территориями и привлекут дополнительные резервы.

"Предположим, что обе стороны согласились на прекращение огня и это будет продолжаться дольше нескольких недель. Это пойдет на пользу в первую очередь россиянам, которые будут активно мобилизоваться", — сказал аналитик.

По мнению эксперта, если Киев согласится на перемирие, "это будет катастрофа для Украины".

"Даже если не будет официального соглашения, но боевые действия прекратятся, вы получите ситуацию, похожую на ту, которая сейчас в Корее. То есть перемирие, а не конец войны, потому что армии останутся на своих местах. После этого россияне накопят силы, заберут еще одну часть Украины, пройдет время – еще одну.

Они уже фактически забрали большую часть вашего юга и вашу индустриальную зону. Вы уже понесли большие потери. И хотя они не выиграли, такая ситуация, на мой взгляд, ставит вас в очень уязвимое положение. Потому что это дает им еще больший плацдарм для предстоящих наступательных операций", – подытожил Филлип Карбер.

Ранее Карбер заявил, что россияне могут предпринять финальную попытку наступления на Киев весной-летом 2023 года.

Напомним, военный эксперт Михаил Самусь объяснил, что командование российских войск стремится остановить активные боевые действия по всему фронту, чтобы получить время для подготовки резервов.

По его мнению, россиянам нужно по меньшей мере полтора-два месяца оперативной паузы, что потом самим пойти в наступление.

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