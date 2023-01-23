Якщо Київ погодиться на перемир’я, це буде катастрофа для України – американський експерт

За його словами, РФ буде дотримуватися перемир'я лише до тих пір, поки їй це буде вигідно.

Росіяни хочуть отримати режим припинення вогню, аби посилити власні позиції і закріпитися на окупованих територіях. Тому перемир'я з РФ вкрай невигідне для України.

Про це в інтерв'ю "Фактам" заявив відомий американський військовий експерт Філліп Карбер, який свого часу працював зовнішнім радником прем’єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер та генсека НАТО Менфреда Вернера, очолював департамент стратегії у Пентагоні.

"Росіяни точно хочуть отримати режим припинення вогню, як в минулі рази, коли це тривало до тих пір, поки їм було зручно. Якщо ми продовжуємо вірити, що підпишемо угоду з цим хлопцем (Путіним. – Ред.) і він буде її дотримуватися, то такого не буде. І це виклик для України", – зазначив експерт.

Карбер зізнався, що якби це рішення залежало від нього, він би ніколи не погоджувався на будь-яке припинення вогню. Адже якщо це станеться, росіяни просто зміцнять свій контроль над новими окупованими територіями і залучать додаткові резерви.

"Припустимо, що обидві сторони погодилися на припинення вогню і це буде тривати довше, ніж кілька тижнів. Це піде на користь в першу чергу росіянам, які будуть активно мобілізуватися", – сказав аналітик.

На думку експерта, якщо Київ погодиться на перемир’я, "це буде катастрофа для України".

"Навіть якщо не буде офіційної угоди, але бойові дії припиняться, ви отримаєте ситуацію, схожу на ту, яка зараз в Кореї. Тобто перемир'я, а не кінець війни, бо армії залишаться на своїх місцях. Після цього росіяни накопичать сили, заберуть ще одну частину України, мине час – ще одну.

Вони вже фактично забрали більшу частину вашого півдня і вашу індустріальну зону. Ви вже зазнали великих втрат. І хоча вони не виграли, така ситуація, на мій погляд, ставить вас у дуже вразливе становище. Тому що це дає їм ще більший плацдарм для майбутніх наступальних операцій", – підсумував Філліп Карбер.

Раніше Карбер заявив, що росіяни можуть вчинити фінальну спробу наступу на Київ навесні-влітку 2023 року.

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Самусь пояснив, що командування російських військ прагне зупинити активні бойові дії на всьому фронті, щоб отримати час для підготовки резервів.

На його думку, росіянам потрібно щонайменше півтора-два місяці оперативної паузи, що потім самим піти в наступ.

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