В украинской разведке оценили ядерную угрозу со стороны РФ

Это один из элементов устрашения Россией мира.

Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий рассказал, есть ли угроза тактического ядерного удара со стороны РФ.

Об этом он сказал в интервью Укринформу.

Так, по его словам, носители ядерного оружия находятся в оккупированном Россией Крыму.

"Во-первых, на сегодняшний день угроза и вообще риторика применения ядерного оружия не стоит так актуально, как это было в начале осени. Этому способствовали и меры международного сообщества по ядерной безопасности, включая реакцию Соединенных Штатов Америки, Китая, стран Европы. Во-вторых, мы постоянно отслеживали и отслеживаем все, что связано с ядерным оружием, тем более, перед началом широкомасштабного вторжения. Носители ядерного оружия есть и в Крыму, россияне постоянно отрабатывали вопросы доставки ядерного боезаряда, подготовки оружия к возможному боевому применению", — отметил Скибицкий.

Что касается технического состояния, это тактическое ядерное оружие, изготовленное еще при советском союзе, добавил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны.

"В РФ был продлен срок эксплуатации, но на "Искандерах", на "Калибрах" боевой заряд даже не испытывался. Но, тем не менее, все понимают, что ядерное оружие у режима Путина есть и Москва использует это как один из элементов давления и запугивания. Тактическое ядерное оружие не решает основную стратегическую задачу, необходимо говорить об этом", — добавил Скибицкий.

Ядерная угроза со стороны РФ

Напомним, что российская пропаганда постоянно прибегает к ядерным угрозам Украине и другим странам Европы и НАТО, в том числе Польше. Более того, ядерная риторика звучит и в Кремле от приспешников Путина. Неоднократно о рисках применения ядерного арсенала заявлял и сам диктатор РФ Владимир Путин.

Более того, руководитель Bellingcat Христо Грозев считает, что кремлевский диктатор может применить ядерное оружие, если никакого другого выхода у него не останется. Кроме того, по словам Грозева, российский лидер вполне серьезно рассматривает возможность нанесения ядерного удара по Польше.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что риск применения Россией ядерного оружия невысок.

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