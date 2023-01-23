"Путин серьезно просчитался с Пригожиным": эксперт указал на угрозу для Кремля

Президент России Владимир Путин поддерживает незаконные вооруженные формирования типа ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, которые впоследствии могут выступить против Кремля.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

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"Путин просчитывается достаточно серьезно. Он сейчас вооружает различные элементы, различные ЧВК. Он поощряет "атаманщину". Они всегда говорили — "у вас сейчас атаманщина"... Но это у вас сейчас ЧВК "Вагнер", ДШРГ "Русич", Ходаковский, Пригожин и так далее. Это у вас из мест лишения свободы маньякам и убийцам дают оружие и они идут убивать. А вы потом этим людям предлагаете места в Госдуме, это на полном серьезе дискутируется. Это же не у нас, а в России наградили Гиви и Моторолу, Путин вручил государственные награды террористам и убийцам. Это у них поощряется", — заявил Мусиенко.

Как отметил военный эксперт, ловушка в том, что удерживать этих людей под контролем — "достаточно тяжелое дело".

"Это не кадровые военные. 50 тысяч — это уже немалая цифра. Как минимум для того, чтобы совершить марш на Москву в стиле марша на Рим, который совершил в свое время Муссолини, вполне достаточно. И не факт, что кто-то будет противодействовать", – объяснил он.

Напомним, по оценкам США, сейчас в Украине дислоцируется около 50 тыс. бойцов ЧВК "Вагнер" – 10 тыс. контрактников и 40 тыс. осужденных. Для вооружения наемников, вероятно, было использовано оружие, которое РФ в нарушение международных правил получила из Северной Кореи.

Министерство финансов США признало ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией и готовит санкции против нее и ее сетей поддержки по всему миру.

Журналист-расследователь Христо Грозев сообщил, что между президентом РФ Владимиром Путиным и владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным зарождается противостояние, первым этапом которого стало увольнение генерала Сергея Суровикина с должности командующего российскими войсками в Украине. Грозев считает, что Пригожин хочет получить часть реальной власти в РФ.

В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что ЧВК "Вагнер" уже потерял убитыми и ранеными 77% из почти 40 тысяч завербованных в колониях заключенных.

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